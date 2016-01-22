В Азербайджан завезена новая вакцина

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Азербайджан завезена новая инактивированная полиомиелитная вакцина, применение которой предусмотрено в стране.

Об этом Report сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, вакцина будет вводиться единовременно детям с 6 месяцев в объеме 1 дозы.

Количество детей в возрасте до 1 года в Азербайджане составляет 170 тыс. человек. Вакцина будет завозиться поэтапно в необходимом количестве.

Она напомнила, что вакцина, которая будет применяться только 1 раз - в возрасте 6 месяцев, будет вводиться совершенно здоровому и обследованному врачом ребенку.