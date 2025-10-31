Украина и Азербайджан подпишут дорожную карту по сотрудничеству в здравоохранении
Здоровье
- 31 октября, 2025
- 11:13
Украина и Азербайджан планируют в течение трех месяцев подписать дорожную карту по сотрудничеству в области здравоохранения.
Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на сессии "Двусторонние фармацевтические переговоры: от диалога к сотрудничеству - фармацевтический потенциал Украины и Азербайджана" в рамках 27-й Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex 2025).
"Через три месяца мы хотим увидеть дорожную карту, составленную по итогам сегодняшних переговоров, а через год - уже результаты реализованных договоренностей", - отметил министр.
Ляшко подчеркнул важность активного взаимодействия между сторонами и призвал к практической реализации достигнутых договоренностей.
