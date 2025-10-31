Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Украина и Азербайджан подпишут дорожную карту по сотрудничеству в здравоохранении

    Здоровье
    • 31 октября, 2025
    • 11:13
    Украина и Азербайджан подпишут дорожную карту по сотрудничеству в здравоохранении

    Украина и Азербайджан планируют в течение трех месяцев подписать дорожную карту по сотрудничеству в области здравоохранения.

    Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на сессии "Двусторонние фармацевтические переговоры: от диалога к сотрудничеству - фармацевтический потенциал Украины и Азербайджана" в рамках 27-й Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex 2025).

    "Через три месяца мы хотим увидеть дорожную карту, составленную по итогам сегодняшних переговоров, а через год - уже результаты реализованных договоренностей", - отметил министр.

    Ляшко подчеркнул важность активного взаимодействия между сторонами и призвал к практической реализации достигнутых договоренностей.

    Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq üzrə Yol Xəritəsi imzalayacaq
    Ukraine and Azerbaijan to sign healthcare roadmap within three months

