Угроза "омикрона": Азербайджан в борьбе с коронавирусом имеет достаточный опыт

16:42

В последние дни в Азербайджане наблюдается небольшой рост числа ежедневных случаев заражения коронавирусом. Некоторые связывают это с обнаружением в стране нового штамма коронавируса - "омикрон". Сегодня более 51 миллиона человек во всем мире являются носителями коронавирусной инфекции, преобладает штамм "омикрон". По мнению экспертов, следующую волну "омикрона" в мире уже следует ожидать в ближайшие недели. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к марту более половины населения Европы будет инфицировано этим штаммом.

Как сообщил Report специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии Васиф Алиев, в последние дни в стране растет число заразившихся новым штаммом коронавируса: "Омикрон распространяется быстро, поэтому рост случаев заражения вполне ожидаем и не должен вызывать беспокойства. Азербайджан уже имеет достаточный опыт в борьбе с коронавирусом. В настоящее время 46 больниц страны обеспечивают лечение больных коронавирусом. В общей сложности для таких пациентов в стране предусмотрено 10 000 коек, и сейчас заполнено только 10 процентов из них".

По его словам, Азербайджан в числе стран с наименьшим процентом смертности от COVID-19: "В случае новой волны вируса, мы уверенно с ней справимся. У нас преимущество по сравнению с предыдущими годами, мы продолжаем быстро наращивать опыт, фонд коечных мест и процесс вакцинации. Сейчас в Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации граждан, число привитых бустерной дозой уже перевалило за 1,7 млн человек.

По словам специалиста, в настоящее время случаев госпитализации регистрируется ниже, чем при штамме "дельта": "Несмотря на высокую контагиозность штамма "омикрон", летальность и госпитализация у него значительно ниже, чем у штамма "дельта". Это дает нам надежду, что в будущем появятся легкие формы коронавирусной инфекции. Я думаю, что в нынешней ситуации Азербайджан, как и многие страны мира, не видит необходимости во введении локдауна из-за пандемии. Однако, принимая во внимание наличие штамма "омикрон" в стране, граждане должны принять активное участие в процессе вакцинации".

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ускорить процесс вакцинации, чтобы сделать COVID-19 эндемичным, и к середине этого года вакцинировать 70 процентов населения планеты.

Важным фактором, способствующим распространению инфекции, является слабый процесс вакцинации во многих странах и небольшое число граждан, привившихся бустерной дозой. Согласно статистике, в Азербайджане процесс вакцинации проходит успешно, около 65% населения старше 8 лет уже получили обе дозы вакцины. Ситуация с коронавирусом в Азербайджане стабильна по сравнению со многими другими государствами, включая западные страны.