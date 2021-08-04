Ученые: дети редко страдают от долгосрочных последствий COVID-19

Дети страдают от долгосрочных последствий коронавирусной инфекции относительно редко и в целом избавляются от них быстрее взрослых.

Дети страдают от долгосрочных последствий коронавирусной инфекции относительно редко и в целом избавляются от них быстрее взрослых.

Как передает Report, к таким выводам пришли исследователи, статью которых опубликовал научный журнал Lancet Child & Adolescent Health .

"Нас сильно обнадеживает, что доля детей, страдающих от длительных последствий перенесенной коронавирусной инфекции, оказалась небольшой. При этом некоторые из них все же страдают от подобных проблем, что необходимо учитывать врачам, школам, родителям и самим детям", – рассказала Эмма Данкан, профессор Королевского колледжа Лондона.

Дети заражаются COVID-19 гораздо реже взрослых и почти не испытывают тяжелых симптомов. При этом они могут передавать SARS-CoV-2 окружающим, если тот все же смог проникнуть в их организм. В ходе новой работы Данкан и ее коллеги решили выяснить, как часто дети страдают от долгосрочных нарушений в работе организма после коронавирусной инфекции.

В исследовании участвовали более 258 тыс. британских школьников. Почти 1,8 тыс. из них между сентябрем 2020 года и концом февраля 2021 года перенесли COVID-19 разной степени тяжести. Медики изучили, какие симптомы были характерны для детей во время активной фазы болезни, а также выяснили, как менялось их самочувствие в последующие месяцы.

Оказалось, что дети выздоравливали значительно быстрее взрослых, а также реже страдали от долгосрочных последствий развития коронавируса. В частности, их состояние улучшалось в среднем через шесть дней после заражения, а характерные симптомы COVID-19, которые сохранялись после выздоровления, были выявлены лишь у 4,4 процента детей.

Большинство из них жаловалось на постоянную усталость, головную боль и ухудшение обоняния. И то, и другое исчезало в среднем за 3-4 недели после выздоровления. При этом ученые обнаружили, что схожие долгосрочные симптомы были характерны для других болезней, в том числе гриппа и простуды, однако они появлялись значительно реже и исчезали быстрее.

Все эти особенности коронавирусной инфекции, как считают Данкан и ее коллеги, следует учитывать при выработке мер по защите детей от респираторных инфекций, а также при их реабилитации после появления у них долгосрочных симптомов перенесенной болезни.