    Трое пострадавших при взрыве в AFEN Plaza в Баку выписаны домой

    Здоровье
    • 03 декабря, 2025
    • 19:13
    Трое пострадавших при взрыве в AFEN Plaza выписаны домой.

    Об этом сообщили в ответ на запрос Report в TƏBIB.

    Отмечается, что трое из 5 человек, госпитализированных в Клинический медицинский центр в результате взрыва, произошедшего 24 ноября на объекте на улице А.Раджабли в Наримановском районе Баку, выписаны домой на амбулаторное лечение.

    Лечение одного человека продолжается в отделении нейрохирургии. Его состояние оценивается как стабильное.

    Еще один человек эвакуирован в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    "AFEN Plaza"da partlayışda xəsarət alanlardan üçü evə buraxılıb
