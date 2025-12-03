Трое пострадавших при взрыве в AFEN Plaza в Баку выписаны домой
Здоровье
- 03 декабря, 2025
- 19:13
Трое пострадавших при взрыве в AFEN Plaza выписаны домой.
Об этом сообщили в ответ на запрос Report в TƏBIB.
Отмечается, что трое из 5 человек, госпитализированных в Клинический медицинский центр в результате взрыва, произошедшего 24 ноября на объекте на улице А.Раджабли в Наримановском районе Баку, выписаны домой на амбулаторное лечение.
Лечение одного человека продолжается в отделении нейрохирургии. Его состояние оценивается как стабильное.
Еще один человек эвакуирован в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Последние новости
19:40
Генпрокурор Азербайджана совершил официальный визит в СШАВнешняя политика
19:32
Фото
Азербайджан изучает китайский опыт долговременного хранения энергииЭнергетика
19:27
TƏBİB: Состояние подорвавшегося на мине в Агдере тяжелое - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:22
Пашинян больше не считает Кочаряна и Саргсяна политическими конкурентамиВ регионе
19:15
Турция впервые поставила боевой корабль стране-члену ЕС и НАТОВ регионе
19:13
Трое пострадавших при взрыве в AFEN Plaza в Баку выписаны домойЗдоровье
19:09
Домбровскис: Финансовая помощь Украине будет выплачиваться траншамиДругие страны
19:09
IATA: Спрос на пассажирские авиаперевозки в октябре вырос почти на 7%Инфраструктура
18:55