Трое пострадавших при взрыве в AFEN Plaza в Баку выписаны домой

Трое пострадавших при взрыве в AFEN Plaza выписаны домой.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в TƏBIB.

Отмечается, что трое из 5 человек, госпитализированных в Клинический медицинский центр в результате взрыва, произошедшего 24 ноября на объекте на улице А.Раджабли в Наримановском районе Баку, выписаны домой на амбулаторное лечение.

Лечение одного человека продолжается в отделении нейрохирургии. Его состояние оценивается как стабильное.

Еще один человек эвакуирован в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре. Его состояние оценивается как средней тяжести.