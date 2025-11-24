Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Наримановском районе Баку произошел взрыв - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 24 ноября, 2025
    • 10:29
    Взрыв произошел в одном из офисов в Наримановском районе Баку.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на место инцидента были направлены сотрудники полиции.

    Правоохранители оцепили территорию и принимают необходимые меры безопасности.

    В Баку произошел взрыв на объекте.

    Как сообщили Report в Министерстве чрезвычайных ситуаций, на горячую телефонную линию "112" ведомства поступила информация о взрыве на объекте по улице А.Раджабли Наримановского района города Баку.

    В район происшествия незамедлительно прибыли силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения при особом риске МЧС, а также Бакинского регионального центра.

    Дополнительная информация будет предоставлена.

    "AFEN Plaza"dakı partlayış binanın beş mərtəbəsində dağıntılara səbəb olub - YENİLƏNİB-3

