В Наримановском районе Баку произошел взрыв - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 24 ноября, 2025
- 10:29
Взрыв произошел в одном из офисов в Наримановском районе Баку.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на место инцидента были направлены сотрудники полиции.
Правоохранители оцепили территорию и принимают необходимые меры безопасности.
В Баку произошел взрыв на объекте.
Как сообщили Report в Министерстве чрезвычайных ситуаций, на горячую телефонную линию "112" ведомства поступила информация о взрыве на объекте по улице А.Раджабли Наримановского района города Баку.
В район происшествия незамедлительно прибыли силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения при особом риске МЧС, а также Бакинского регионального центра.
Дополнительная информация будет предоставлена.
