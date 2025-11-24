В Наримановском районе Баку произошел взрыв - ОБНОВЛЕНО

Взрыв произошел в одном из офисов в Наримановском районе Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на место инцидента были направлены сотрудники полиции.

Правоохранители оцепили территорию и принимают необходимые меры безопасности.

09:39

В Баку произошел взрыв на объекте.

Как сообщили Report в Министерстве чрезвычайных ситуаций, на горячую телефонную линию "112" ведомства поступила информация о взрыве на объекте по улице А.Раджабли Наримановского района города Баку.

В район происшествия незамедлительно прибыли силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения при особом риске МЧС, а также Бакинского регионального центра.

Дополнительная информация будет предоставлена.