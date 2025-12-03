İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "AFEN Plaza"da partlayışda xəsarət alanlardan üçü evə buraxılıb

    03 dekabr, 2025
    • 19:01
    "AFEN Plaza"da partlayışda xəsarət alanlardan üçü evə buraxılıb

    Nərimanovda "AFEN Plaza"da baş verən partlayışda xəsarət alanların son durumu açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu il noyabrın 11-də Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli küçəsində obyektdə partlayış baş verməsi səbəbilə Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunan 5 nəfərdən 3 nəfərə zəruri tibbi yardım göstərildikən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

    1 nəfərin müalicəsi Neyrocərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilir.

    1 nəfər isə Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Yanıq Mərkəzinə təxliyə edilib. Müalicəsi tibb müəssisəsində davam etdirilən şəxsin vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir.

