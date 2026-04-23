Теймур Мусаев призвал усилить сотрудничество по качеству воды Каспия

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил о необходимости усиления регионального и трансграничного сотрудничества по вопросам качества воды Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом он заявил на Региональном экологическом саммите в столице Казахстана - Астане.

По его словам, закрытые водоемы в ряде случаев являются общими ресурсами и их управление требует скоординированного подхода.

"Одной из ключевых стратегий сохранения биоразнообразия в прибрежных районах Каспийского моря является создание и эффективное управление особо охраняемыми природными территориями. В настоящее время в прибрежной зоне Азербайджана функционируют четыре национальных парка", - отметил министр.

Мусаев подчеркнул, что глобальное потепление напрямую влияет на водные экосистемы, изменяя температурную структуру и уровень кислорода в воде. "Эти воздействия носят не только экологический характер, но и создают серьезные риски для общественного здоровья. Население все чаще подвергается воздействию загрязненной воды, что приводит к росту желудочно-кишечных заболеваний, химических отравлений и долгосрочных последствий для здоровья", - сказал он.

Глава ведомства также сообщил, что Министерство здравоохранения Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов осуществляет мониторинг качества воздуха по всей стране.