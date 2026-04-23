    Teymur Musayev: Xəzər dənizinin su keyfiyyəti ilə bağlı regional əməkdaşlıq gücləndirilməlidir

    Teymur Musayev: Xəzər dənizinin su keyfiyyəti ilə bağlı regional əməkdaşlıq gücləndirilməlidir

    Xəzər dənizinin su keyfiyyəti ilə bağlı məsələdə regional və sərhədlərarası əməkdaşlıq gücləndirilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayev Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində keçirilən Regional Ekoloji Sammitdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, qapalı su hövzələri ortaq resurslar olduğu üçün onların idarə edilməsi koordinasiyalı yanaşma tələb edir:

    "Xəzər dənizinin sahilboyu ərazilərində biomüxtəlifliyin qorunması üçün tətbiq edilən əsas strategiyalardan biri xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin yaradılması və effektiv idarə olunmasıdır. Hazırda Azərbaycanın sahil zonasında dörd Milli Park fəaliyyət göstərir".

    T.Musayev qeyd edib ki, qlobal istiləşmə su hövzələrinin istilik strukturunu və oksigen səviyyəsini dəyişərək su biomüxtəlifliyinə birbaşa təsir göstərir:

    "Bu təsirlər yalnız ekoloji deyil, eyni zamanda ciddi ictimai sağlamlıq riskləri yaradır. Əhali çirklənmiş suya daha çox məruz qalır ki, bu da mədə-bağırsaq xəstəliklərinin, kimyəvi zəhərlənmələrin və uzunmüddətli sağlamlıq fəsadlarının artmasına səbəb olur".

    Nazir Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə ölkə üzrə hava keyfiyyətinin monitorinqinin həyata keçirildiyini də diqqətə çatdırıb.

    Teymur Musayev Xəzər dənizi İqlim dəyişikliyi Su hövzələri Ekologiya Ətraf mühitin mühafizəsi Qazaxıstan
    Теймур Мусаев призвал усилить сотрудничество по качеству воды Каспия
    Teymur Musayev: Regional co-op on Caspian Sea must be strengthened

    22:25

    "Barcelona"nın futbolçusu Lamin Yamal La Liqada ayın futbolçusu seçilib

    Futbol
    22:21
    Foto

    Xankəndidə "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    22:11

    Ağ Ev Uitkoff və Kuşnerin Pakistana səfər edəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
