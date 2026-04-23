Teymur Musayev: Xəzər dənizinin su keyfiyyəti ilə bağlı regional əməkdaşlıq gücləndirilməlidir
- 23 aprel, 2026
- 10:13
Xəzər dənizinin su keyfiyyəti ilə bağlı məsələdə regional və sərhədlərarası əməkdaşlıq gücləndirilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayev Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində keçirilən Regional Ekoloji Sammitdə deyib.
Onun sözlərinə görə, qapalı su hövzələri ortaq resurslar olduğu üçün onların idarə edilməsi koordinasiyalı yanaşma tələb edir:
"Xəzər dənizinin sahilboyu ərazilərində biomüxtəlifliyin qorunması üçün tətbiq edilən əsas strategiyalardan biri xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin yaradılması və effektiv idarə olunmasıdır. Hazırda Azərbaycanın sahil zonasında dörd Milli Park fəaliyyət göstərir".
T.Musayev qeyd edib ki, qlobal istiləşmə su hövzələrinin istilik strukturunu və oksigen səviyyəsini dəyişərək su biomüxtəlifliyinə birbaşa təsir göstərir:
"Bu təsirlər yalnız ekoloji deyil, eyni zamanda ciddi ictimai sağlamlıq riskləri yaradır. Əhali çirklənmiş suya daha çox məruz qalır ki, bu da mədə-bağırsaq xəstəliklərinin, kimyəvi zəhərlənmələrin və uzunmüddətli sağlamlıq fəsadlarının artmasına səbəb olur".
Nazir Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə ölkə üzrə hava keyfiyyətinin monitorinqinin həyata keçirildiyini də diqqətə çatdırıb.