TƏBİB: Вакцина против вируса обезьяньей оспы существует

"Вирус обезьяньей оспы, факты заражения которым в настоящее время выявлены в нескольких странах, является разновидностью оспы. Фактов заражения от человека к человеку намного меньше".

"Вирус обезьяньей оспы, факты заражения которым в настоящее время выявлены в нескольких странах, является разновидностью оспы. Фактов заражения от человека к человеку намного меньше".

Как передает Report, об этом сообщила начальник отдела организации инфекционного контроля Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева.

Напомнив, что заболевание зарегистрировано в странах Центральной и Западной Африки, США, Великобритании и Португалии, завотделом отметила, что в Азербайджане случаев заражения вирусом обезьяньей оспы не выявлено.

"Вакцина против этого вируса существует. Какого-либо специфического лечения нет. Считается болезнью, которая проходит сама по себе в течение 2-4 недель", - отметила Н.Мустафаева.

По ее словам, из-за очень низкой контагиозности вероятность того, что вирус вызовет пандемию мала: "Локально в некоторых местах он может наблюдаться в качестве эпидемии".