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TƏBİB: Вакцина против вируса обезьяньей оспы существует

TƏBİB: Вакцина против вируса обезьяньей оспы существует "Вирус обезьяньей оспы, факты заражения которым в настоящее время выявлены в нескольких странах, является разновидностью оспы. Фактов заражения от человека к человеку намного меньше".
Здоровье
20 мая 2022 г. 17:07
TƏBİB: Вакцина против вируса обезьяньей оспы существует

"Вирус обезьяньей оспы, факты заражения которым в настоящее время выявлены в нескольких странах, является разновидностью оспы. Фактов заражения от человека к человеку намного меньше".

Как передает Report, об этом сообщила начальник отдела организации инфекционного контроля Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева.

Напомнив, что заболевание зарегистрировано в странах Центральной и Западной Африки, США, Великобритании и Португалии, завотделом отметила, что в Азербайджане случаев заражения вирусом обезьяньей оспы не выявлено.

"Вакцина против этого вируса существует. Какого-либо специфического лечения нет. Считается болезнью, которая проходит сама по себе в течение 2-4 недель", - отметила Н.Мустафаева.

По ее словам, из-за очень низкой контагиозности вероятность того, что вирус вызовет пандемию мала: "Локально в некоторых местах он может наблюдаться в качестве эпидемии".

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Версия на английском языке TABIB: There is vaccine against monkeypox virus
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Meymun çiçəyi"nə qarşı vaksinasiya mövcuddur"

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