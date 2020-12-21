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TƏBİB о продаже пакета лекарств для больных COVID-19: Avromed допустил ошибку

TƏBİB о продаже пакета лекарств для больных COVID-19: Avromed допустил ошибку Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало распространенные в соцсетях фотографии о продаже в аптеках, как утверждается, принадлежащих TƏBİB лекарственных пакетов, предусмотренных для больных коронави
Здоровье
21 декабря 2020 г. 15:55
TƏBİB о продаже пакета лекарств для больных COVID-19: Avromed допустил ошибку

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало распространенные в соцсетях фотографии о продаже в аптеках, как утверждается, принадлежащих TƏBİB лекарственных пакетов, предусмотренных для больных коронавирусом.

Report приводит распространенное TƏBİB заявление:

"В связи с этим 18.12.2020-го года TƏBİB сделал заявление. В первую очередь сообщаем, что эти пакеты не имеют отношения к TƏBİB. В результате наших двухдневных расследований стало известно, что эти лекарственные пакеты, выставленные на продажу в некоторых аптеках, были подготовлены по личной инициативе ООО Avromed Company. Однако при подготовке пакетов сотрудники склада допустили ошибку. Сотрудник компании по ошибке вложил в пакет не флаер ООО Avromed Company, а подготовленные на складе в качестве образца флаеры TƏBİB.

Как только проблема была выявлена, лекарственные пакеты из аптек были отозваны.

Еще раз доводим до сведения, что TƏBİB занимается стационарным и амбулаторным лечением больных коронавирусом в Абшеронском районе, городе Сумгайыт и других районах страны. На этих территориях получающим лечение на дому больным коронавирусом совершенно бесплатно, за счет государства предоставляются пакеты лекарств. Если вам отказываются выдавать эти пакеты, просим обращаться на круглосуточную горячую линию TƏBİB 1542 или по номеру +99451513-1542".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: “Avromed” yanlışlıq edib

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