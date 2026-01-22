TƏBIB предупреждает: В Азербайджане активизировался вирус гриппа
Здоровье
- 22 января, 2026
- 17:01
В Азербайджане наблюдается значительный рост распространения вируса гриппа.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что штамм вируса гриппа постоянно эволюционирует и указал на важность профилактических мер:
"Лучший способ защиты от гриппа - вакцинация. В настоящее время в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, наблюдается повышенное количество обращений, связанных с гриппом. Стоит особо отметить, что в наших больницах до сегодняшнего дня не зарегистрировано пациентов, чье состояние критически ухудшилось из-за гриппа".
