TƏBIB предупреждает: В Азербайджане активизировался вирус гриппа

В Азербайджане наблюдается значительный рост распространения вируса гриппа.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что штамм вируса гриппа постоянно эволюционирует и указал на важность профилактических мер:

"Лучший способ защиты от гриппа - вакцинация. В настоящее время в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, наблюдается повышенное количество обращений, связанных с гриппом. Стоит особо отметить, что в наших больницах до сегодняшнего дня не зарегистрировано пациентов, чье состояние критически ухудшилось из-за гриппа".