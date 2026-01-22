Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 22 января, 2026
    • 17:01
    TƏBIB предупреждает: В Азербайджане активизировался вирус гриппа

    В Азербайджане наблюдается значительный рост распространения вируса гриппа.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов.

    Он отметил, что штамм вируса гриппа постоянно эволюционирует и указал на важность профилактических мер:

    "Лучший способ защиты от гриппа - вакцинация. В настоящее время в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, наблюдается повышенное количество обращений, связанных с гриппом. Стоит особо отметить, что в наших больницах до сегодняшнего дня не зарегистрировано пациентов, чье состояние критически ухудшилось из-за гриппа".

