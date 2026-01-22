TƏBİB rəhbəri: Azərbaycanda qrip virusunun yayılmasında artım müşahidə olunur
Sağlamlıq
- 22 yanvar, 2026
- 16:39
Azərbaycanda hazırda qrip virusunun yayılmasında artım müşahidə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
Onun sözlərinə görə, qrip virusu ştammı daim dəyişir:
"Qripdən ən gözəl müdafiə üsulu peyvənd olunmaqdır. Hazırda TƏBİB tabeli tibb müəssisələrində qriplə əlaqəli müraciətlər çoxdur. Amma onu da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, xəstəxanalarımızda bu günə qədər qrip səbəbindən səhhəti ağırlaşan pasiyent olmayıb".
Son xəbərlər
17:07
MEDİA: Prezidentin adından reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıbDaxili siyasət
17:05
Ötən il Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin 56 %-ni İtaliya alıbEnergetika
17:01
Deputat: "Kənd təsərrüfatına subsidiyaların verilməsi fermerlərə xeyir gətirmir"ASK
17:00
Azərbaycan Karate Federasiyası 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan tədbir keçiribFərdi
16:58
Yaxın zamanda robotik cərrahiyyə əməliyyatı ilə böyrək köçürülməsi də icra olunacaqSağlamlıq
16:52
AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün "Accelya" ilə əməkdaşlığa başlayırİnfrastruktur
16:50
Zərdabda avtomat və qumbara aşkar olunubHadisə
16:47
İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma ticarət münasibətlərinin yaranmasında da özünü göstərirXarici siyasət
16:46