    Инфраструктура
    • 05 февраля, 2026
    • 17:47
    Комитет по градостроительству и Университет ADA расширяют сотрудничество в преддверии WUF13

    Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана и Университет ADA подписали меморандум о взаимопонимании в сфере градостроительства и архитектуры.

    Как сообщает Report со ссылкой на комитет, документ подписали председатель ведомства Анар Гулиев и ректор университета Хафиз Пашаев.

    Согласно меморандуму, стороны расширят академическое партнерство в рамках предстоящей в Баку 17–22 мая 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13). Сотрудничество охватит организацию конференций, выставок, семинаров, научных встреч, тренингов и мастер-классов, разработку академических программ и курсов, а также реализацию образовательных и профессиональных программ для студентов и преподавательского состава.

