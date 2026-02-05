Комитет по градостроительству и Университет ADA расширяют сотрудничество в преддверии WUF13
Инфраструктура
- 05 февраля, 2026
- 17:47
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана и Университет ADA подписали меморандум о взаимопонимании в сфере градостроительства и архитектуры.
Как сообщает Report со ссылкой на комитет, документ подписали председатель ведомства Анар Гулиев и ректор университета Хафиз Пашаев.
Согласно меморандуму, стороны расширят академическое партнерство в рамках предстоящей в Баку 17–22 мая 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13). Сотрудничество охватит организацию конференций, выставок, семинаров, научных встреч, тренингов и мастер-классов, разработку академических программ и курсов, а также реализацию образовательных и профессиональных программ для студентов и преподавательского состава.
