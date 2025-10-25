TƏBİB: ОМС играет ключевую роль в развитии трансплантологии

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Здоровье
    25 октября, 2025
    10:55
    Обязательное медицинское страхование играет ключевую роль в развитии системы пересадки органов в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов на международной конференции, посвященной вопросам трансплантации органов.

    По словам Исрафилова, в рамках страхового пакета уже выполняется множество операций по трансплантации органов.

    "Мы должны подчеркнуть важность обязательного медицинского страхования в развитии трансплантологии. Верим, что в ближайшее время удастся найти доноров для пациентов, ожидающих пересадки", - отметил он.

    TƏBİB трансплантация органов доноры ОМС
    TƏBİB rəsmisi: Orqan köçürülməsi sahəsinin inkişafında icbari tibbi sığortanın tətbiqinin vacibliyini vurğulamalıyıq

