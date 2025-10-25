TƏBİB: ОМС играет ключевую роль в развитии трансплантологии

Обязательное медицинское страхование играет ключевую роль в развитии системы пересадки органов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов на международной конференции, посвященной вопросам трансплантации органов.

По словам Исрафилова, в рамках страхового пакета уже выполняется множество операций по трансплантации органов.

"Мы должны подчеркнуть важность обязательного медицинского страхования в развитии трансплантологии. Верим, что в ближайшее время удастся найти доноров для пациентов, ожидающих пересадки", - отметил он.