TƏBİB: ОМС играет ключевую роль в развитии трансплантологии
Здоровье
- 25 октября, 2025
- 10:55
Обязательное медицинское страхование играет ключевую роль в развитии системы пересадки органов в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов на международной конференции, посвященной вопросам трансплантации органов.
По словам Исрафилова, в рамках страхового пакета уже выполняется множество операций по трансплантации органов.
"Мы должны подчеркнуть важность обязательного медицинского страхования в развитии трансплантологии. Верим, что в ближайшее время удастся найти доноров для пациентов, ожидающих пересадки", - отметил он.
