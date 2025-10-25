TƏBİB rəsmisi: Orqan köçürülməsi sahəsinin inkişafında icbari tibbi sığortanın tətbiqinin vacibliyini vurğulamalıyıq
Sağlamlıq
- 25 oktyabr, 2025
- 10:32
Orqan köçürülməsi sahəsinin inkişafında icbari tibbi sığortanın tətbiqinin oynadığı vacib rolu vurğulanmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktorunun müavini Anar İsrafilov Sumqayıtda keçirilən "Regionda ilk: Meyitdən orqan nəqli. Uğurlu təcrübədən gələcəyə doğru" Beynəlxalq Elmi Konfransda deyib.
O qeyd edib ki, xidmətlər zərfində bir çox transplantasiya əməliyyatı icra olunur:
"Yaxın zamanlarda növbədə olan şəxslərə donor tapılacağına inanırıq".
