    Sağlamlıq
    • 25 oktyabr, 2025
    • 10:32
    TƏBİB rəsmisi: Orqan köçürülməsi sahəsinin inkişafında icbari tibbi sığortanın tətbiqinin vacibliyini vurğulamalıyıq

    Orqan köçürülməsi sahəsinin inkişafında icbari tibbi sığortanın tətbiqinin oynadığı vacib rolu vurğulanmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktorunun müavini Anar İsrafilov Sumqayıtda keçirilən "Regionda ilk: Meyitdən orqan nəqli. Uğurlu təcrübədən gələcəyə doğru" Beynəlxalq Elmi Konfransda deyib.

    O qeyd edib ki, xidmətlər zərfində bir çox transplantasiya əməliyyatı icra olunur:

    "Yaxın zamanlarda növbədə olan şəxslərə donor tapılacağına inanırıq".

