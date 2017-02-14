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    В Азербайджане в прошлом году возросло число фальшивых медицинских дипломов

    Материалы были направлены в Управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре для дачи правовой оценки

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "В прошлом году министерством здравоохранения в ходе проверки документов были выявлены фальшивые дипломы".

    Об этом в ответ на запрос Report отметили в минздраве.

    Было отмечено, что в Управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре для дачи правовой оценки были направлены помимо оригинала диплома, собранные в отношении 191 человека материалы: "Соответствующие мероприятия с указанными структурами в данном направлении продолжаются".

    Напомним, что в 2015 году было выявлено 188 фальшивых дипломов.  

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