В Азербайджане в прошлом году возросло число фальшивых медицинских дипломов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "В прошлом году министерством здравоохранения в ходе проверки документов были выявлены фальшивые дипломы".

Об этом в ответ на запрос Report отметили в минздраве.

Было отмечено, что в Управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре для дачи правовой оценки были направлены помимо оригинала диплома, собранные в отношении 191 человека материалы: "Соответствующие мероприятия с указанными структурами в данном направлении продолжаются".

Напомним, что в 2015 году было выявлено 188 фальшивых дипломов.