 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сразу два госагенства начинают мониторинги в центрах отдыха

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "В последнее время в страну приезжает большое количество туристов. Поэтому в туристических зонах страны совместно с Госагентством по туризму будет осуществляться государственный контроль по продовольственной безопасности".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

    Он отметил, что в зонах отдыха, носящих сезонный характер, люди питаются в массовом порядке: "Начиная со следующего месяца совместно с сотрудниками Госагентства по туризму будет проведен мониторинг на объектах общественного питания, а также аудиторские мероприятия". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi