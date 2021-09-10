29-летняя сотрудница ГЭЦ скончалась от коронавируса

Сотрудница Государственного Экзаменационного Центра (ГЭЦ) Азербайджана Захра Гараева скончалась в больнице, где проходила лечение от COVID-19

Сотрудница Государственного Экзаменационного Центра (ГЭЦ) Азербайджана Захра Гараева скончалась в больнице, где проходила лечение от COVID-19.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ГЭЦ Ханлар Ханларзаде.

"Она была привита обеими дозами вакцины от коронавируса. После заражения вирусом проходила лечение в больнице и чувствовала себя нормально, но впоследствии ее состояние ухудшилось из-за возникших проблем с почками. Несмотря на усилия врачей спасти ее жизнь не удалось. Захра скончалась 8 сентября, ей было 29 лет. Выражаем соболезнования ее близким", - сказал Х.Ханларзаде.