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    Скончался профессор Азербайджанского медицинского университета

    Хуршуд Гулиева была награждена орденом Шохрат за заслуги в развитии медицинского образования и науки в Азербайджане

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Скончался профессор Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

    Как сообщает Report, ушла из жизни доктор медицинских наук, профессор, кавалер ордена "Шохрат" Хуршуд Гулиева.

    Отметим что, Х.Гулиева работала на кафедре хирургических болезней с момента ее создания. Она возглавляла кафедру в 1970-1980 гг.

    Х.Гулиева является автором более 100 научных публикаций. Под ее руководством были выполнены 2 докторские и 2 кандидатские диссертации. X.Гулиева работала профессором-консультантом кафедры до конца своей жизни.

    В 2010 году Х.Гулиева была награждена орденом "Шохрат" за заслуги в развитии медицинского образования и науки в Азербайджане.

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