Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Скончался профессор Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

Как сообщает Report, ушла из жизни доктор медицинских наук, профессор, кавалер ордена "Шохрат" Хуршуд Гулиева.

Отметим что, Х.Гулиева работала на кафедре хирургических болезней с момента ее создания. Она возглавляла кафедру в 1970-1980 гг.

Х.Гулиева является автором более 100 научных публикаций. Под ее руководством были выполнены 2 докторские и 2 кандидатские диссертации. X.Гулиева работала профессором-консультантом кафедры до конца своей жизни.

В 2010 году Х.Гулиева была награждена орденом "Шохрат" за заслуги в развитии медицинского образования и науки в Азербайджане.