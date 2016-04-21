​Пройдут тренинги для врачей по оказанию при необходимости медицинской помощи участникам и зрителям "Формулы-1"

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи города Баку проводит необходимые мероприятия для организации услуг скорой неотложной медицинской помощи на высоком уровне при проводимых в стране мероприятиях международного уровня".

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции главврач станции Рауф Нагиев.

По его словам, для оказания первой медицинской помощи спортсменам, приехавшим на международный футбольный чемпионат среди подростков и соревнования "Формула-1" иностранным болельщикам и зрителям, предусматривается проведение подготовительных тренингов медперсонала станции.

Кроме того, для мероприятий в Баку были доставлены оснащенные современным оборудованием 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Для оказания первой необходимой помощи существует достаточное количество бригад врачей. В случае необходимости возможно привлечение к процессу дополнительных бригад медиков".

Главврач также отметил, что на курсы привлечены около 200 отобранных врачей, которые работали во время "Баку-2015": "На предстоящих в этом году международных соревнованиях к тренингам привлекут тот же состав врачей".