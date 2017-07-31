Продолжается продажа мороженного, в составе которого Министерством экономики были обнаружены вредные бактерии

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В некоторых маркетах Баку реализуется мороженое, в составе которого обнаружены вредные для здоровья человека кишечные палочки.

В результате проведенного Report небольшого расследования было установлено, что покупателям предлагаются некоторые особенно производимые ООО A.Y.S-60 виды мороженого, в составе которого имеются вредные микроорганизмы больше нормы.

Вредные для здоровья виды мороженого продаются в расположенном на территории Бинагадинского района магазине Favorit, Sarı Market в Биладжарском районе, а также магазине "Фархад".

Несмотря на информирование ответственных за продажу лиц и продавцов о наличии кишечной палочки в некоторых видах мороженого, они отвечали, что не имеют об этом никакого понятия.

В результате наблюдений в магазинах стало известно, что проблемные виды мороженого к тому же некачественно упакованы.

Отметим, что во время предварительных лабораторных анализов продовольственных товаров в различных торговых точках, проведенных в рамках мероприятий Министерства экономики по охране потребительского рынка, было установлено, что в некоторых видах мороженого имеется больше допустимой документированной нормы микроорганизмов, создающих опасность для здоровья и жизни человека.

С учетом того, что имеющиеся нарушения носят больше производственных характер, согласно требованиям законодательства представителями министерств экономики и здравоохранения в ряде предпринимательских субъектах по производству мороженого были проведены контрольные мероприятия, из производимых на этих предприятиях и предназначенных для реализации продуктов были в установленном порядке изъяты образцы для проведения анализа.

Превышение допустимого количества по нормативным документам бактерий из группы кишечной палочки (Калиформы) были обнаружены в:

- производимый ООО AER Company Qrup шоколадное “Чудо”, AER шоколадный пломбир, AER ванильный пломбир, Yasif пломбир и Melisa;

- производимые ООО Band Milk пломбир Nostalji, Briket-krem brule и вафельный стаканчик сливочно-шоколадный;

- производимый физическим лицом Сернгюль Юсубовой пломбир “Бакинский привет”, шоколадный пломбир “Мегаполис”, кофейный “Капучино”, пломбир “Матрешка”, шоколадный пломбир “Селена”, молочный “Панда”, шоколадный пломбир “Мечта”, шоколадный пломбир “Арктика”, шоколадный “Танго” и джемовый “Танго”;

- производимый физическим лицом Музаффаром Поладовым миндальный Mono Quality, пломбир “Бакинские ночи ”, пломбиры “Аомада”, “Эскимо Елочка”, “Новый город”;

- производимый ООО “S.A.B.A. Şirkəti” кофейный “Ичери шехер”, клубничный “Престиж”, ореховый “Престиж”, пломбир Əsl;

- производимый ООО “A.Y.S-60” классические “Молочный” və “A-клаксс”

В то же время в результате лабораторных анализов изъятых образцов производимых AER Company Qrup шоколадного "Чудо", AER шоколадный пломбир, AER ванильный пломбир, производимых физическим лицом Сернгюль Юсубовой пломбир “Бакинский привет”, шоколадный пломбир “Мегаполис”, кофейный “Капучино”, пломбир “Матрешка”, шоколадный пломбир “Селена”, молочный “Панда” обнаружено превышение нормы мезофилл-аэробных и фвкультативно-аэробных микроорганизмов.

По обнаруженных фактам владельцам названных предприятий были даны указания по приостановления производства выше приведенных видов мороженого и отзыва их из сети торговых объектов, проведения санитарно-гигиенических дезинфицирующих мероприятий.