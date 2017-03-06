 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии "Центра сердца" в Баку

    Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в центре условиями© azertag.az

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Состоялось открытие "Центра сердца" при Республиканском лечебно-диагностическом центре.

    Как сообщает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент  Мехрибан Алиева.

    Глава государства разрезал ленту в знак открытия центра.

    Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в центре условиями.

    Глава государства и первый вице-президент встретились с коллективом центра.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi