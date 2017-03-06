Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии "Центра сердца" в Баку

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Состоялось открытие "Центра сердца" при Республиканском лечебно-диагностическом центре.
Как сообщает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия центра.
Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в центре условиями.
Глава государства и первый вице-президент встретились с коллективом центра.
News DepartmentАвтор новости
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