Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии "Центра сердца" в Баку

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Состоялось открытие "Центра сердца" при Республиканском лечебно-диагностическом центре.

Как сообщает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия центра.

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в центре условиями.

Глава государства и первый вице-президент встретились с коллективом центра.