Председатель: В рамках ОМС в этом году планируется 100 операций по пересадке печени

"В этом году в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется 100 операций по пересадке печени и 150 - почек".

"В этом году в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется 100 операций по пересадке печени и 150 - почек".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

З.Алиев отметил, что это количество определено в соответствии с бюджетом Агентства и имеющимися техническими возможностями:

“В этом вопросе учитывается и потенциал медицинских учреждений. В настоящее время ведутся работы, создаются новые бригады. Считаю, что в будущем мы сможем увеличить это число”.