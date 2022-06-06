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Председатель: В рамках ОМС в этом году планируется 100 операций по пересадке печени

Председатель: В рамках ОМС в этом году планируется 100 операций по пересадке печени "В этом году в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется 100 операций по пересадке печени и 150 - почек".
Здоровье
6 июня 2022 г. 13:53
Председатель: В рамках ОМС в этом году планируется 100 операций по пересадке печени

"В этом году в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется 100 операций по пересадке печени и 150 - почек".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

З.Алиев отметил, что это количество определено в соответствии с бюджетом Агентства и имеющимися техническими возможностями:

“В этом вопросе учитывается и потенциал медицинских учреждений. В настоящее время ведутся работы, создаются новые бригады. Считаю, что в будущем мы сможем увеличить это число”.

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Версия на азербайджанском языке Sədr: "Bu il icbari tibbi sığorta çərçivəsində 100 qaraciyər, 150 böyrək köçürülməsi nəzərdə tutulur"

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