Председатель TƏBİB обнародовал возрастной диапазон умерших от коронавируса

На сегодняшний день количество умерших от коронавируса в Азербайджане составляет менее 2%. Средний возраст умерших - порядка 65 лет.

На сегодняшний день количество умерших от коронавируса в Азербайджане составляет менее 2%. Средний возраст умерших - порядка 65 лет.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что налажено тесное сотрудничество с зарубежными специалистами: "Хотя до настоящего времени не было надобности в дополнительных койко-местах, они могут быть задействованы при необходимости".

По словам Р.Байрамлы, решение о смягчении карантина относится к полномочиям Оперативного штаба при Кабинете министров: “TƏBİB занимается только лечением больных”.