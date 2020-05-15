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Председатель TƏBİB предупредил граждан

Председатель TƏBİB предупредил граждан

© Report

С начала недели коронавирусом в Азербайджане заразился 461 человек.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы. 

По его словам, на этой неделе вирус побороли 230 человек, 4 скончались.

"На данный момент страна переживает вторую волну. В какой форме будет продолжаться этот процесс, зависит от социальной ответственности и поведения граждан".  

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