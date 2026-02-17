Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали домой.

Об этом сообщили Report в Клиническом медицинском центре.

Сообщается, что 29-летняя женщина, госпитализированная в КМЦ бригадой скорой медицинской помощи, вчера была выписана домой на амбулаторное лечение.

Напомним, что инцидент произошел 6 февраля в лицее İdrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы. Ученик 10-го класса выстрелил в учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.