    Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали домой

    Здоровье
    • 17 февраля, 2026
    • 12:39
    Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали домой

    Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали домой.

    Об этом сообщили Report в Клиническом медицинском центре.

    Сообщается, что 29-летняя женщина, госпитализированная в КМЦ бригадой скорой медицинской помощи, вчера была выписана домой на амбулаторное лечение.

    Напомним, что инцидент произошел 6 февраля в лицее İdrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы. Ученик 10-го класса выстрелил в учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

    лицей İdrak стрельба Бинагадинский район
    "İdrak" liseyində şagirdin güllələdiyi müəllimə xəstəxanadan evə buraxılıb
