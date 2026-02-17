İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Sağlamlıq
    • 17 fevral, 2026
    • 12:17
    İdrak liseyində şagirdin güllələdiyi müəllimə xəstəxanadan evə buraxılıb

    Bakının Binəqədi rayonunda yerləşən "İdrak" liseyində şagirdin güllələdiyi müəllimə xəstəxanadan evə buraxılıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Kliniki Tibbi Mərkəzdən (KTM) bildirilib.

    Qeyd olunub ki, liseydən təcili tibbi yardım briqadası vasitəsilə KTM-ə hospitalizasiya olunan və boyun nahiyəsində yad cismin xaric edilməsi əməliyyatı icra edilən 1997-ci il təvəllüdlü qadın fevralın 16-sı ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.

    Xatırladaq ki, fevralın 6-sı liseyin 10-cu sinif şagirdi atasına məxsus ov silahı ilə müəlliməsinə xəsarət yetirib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şagird saxlanılıb, cinayət işi açılıb.

    Kliniki Tibbi Mərkəzi
    Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали домой

