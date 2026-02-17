"İdrak" liseyində şagirdin güllələdiyi müəllimə xəstəxanadan evə buraxılıb
Sağlamlıq
- 17 fevral, 2026
- 12:17
Bakının Binəqədi rayonunda yerləşən "İdrak" liseyində şagirdin güllələdiyi müəllimə xəstəxanadan evə buraxılıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Kliniki Tibbi Mərkəzdən (KTM) bildirilib.
Qeyd olunub ki, liseydən təcili tibbi yardım briqadası vasitəsilə KTM-ə hospitalizasiya olunan və boyun nahiyəsində yad cismin xaric edilməsi əməliyyatı icra edilən 1997-ci il təvəllüdlü qadın fevralın 16-sı ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.
Xatırladaq ki, fevralın 6-sı liseyin 10-cu sinif şagirdi atasına məxsus ov silahı ilə müəlliməsinə xəsarət yetirib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şagird saxlanılıb, cinayət işi açılıb.
