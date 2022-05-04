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Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере здравоохранения

Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере здравоохранения Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере здравоохранения.
Здоровье
4 мая 2022 г. 14:34
Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере здравоохранения
Джеймс Шарп

Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере здравоохранения.

Как передает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на конференции, посвященной сотрудничеству этих стран в сфере здравоохранения.

"Великобритания известна своей медициной и оборудованием в данной сфере. Частный сектор здравоохранения Великобритании готов делиться своим опытом с Азербайджаном", - заявил посол, отметив, что Великобритания поддерживает Азербайджан в развитии сферы здравоохранения.

Д. Шарп напомнил, что Азербайджан и Великобритания в этом году отмечают 30-летие установления дипотношений.

"За эти 30 лет наши страны добились многого. Мы активно сотрудничаем в сфере энергетики. В следующие 5 лет мы также хотим стать вашими партнерами в сфере здравоохранения", - добавил посол.

Он отметил, что начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для систем здравоохранения всех стран мира.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Böyük Britaniya səhiyyə üzrə təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazırdır"
Версия на английском языке UK ready to share its experience in healthcare with Azerbaijan, ambassador says

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