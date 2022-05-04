Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере здравоохранения

Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере здравоохранения.

Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере здравоохранения.

Как передает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на конференции, посвященной сотрудничеству этих стран в сфере здравоохранения.

"Великобритания известна своей медициной и оборудованием в данной сфере. Частный сектор здравоохранения Великобритании готов делиться своим опытом с Азербайджаном", - заявил посол, отметив, что Великобритания поддерживает Азербайджан в развитии сферы здравоохранения.

Д. Шарп напомнил, что Азербайджан и Великобритания в этом году отмечают 30-летие установления дипотношений.

"За эти 30 лет наши страны добились многого. Мы активно сотрудничаем в сфере энергетики. В следующие 5 лет мы также хотим стать вашими партнерами в сфере здравоохранения", - добавил посол.

Он отметил, что начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для систем здравоохранения всех стран мира.