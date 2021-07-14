Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации?

Рассматривается вопрос о включении на основании заключения специальной комиссии в систему регистрации лиц, имеющих противопоказания к вакцинации и выдачи им документа с QR-кодом.

Рассматривается вопрос о включении на основании заключения специальной комиссии в систему регистрации лиц, имеющих противопоказания к вакцинации и выдачи им документа с QR-кодом.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB на вопросы граждан о вакцинации.

Было отмечено, что в ближайшие дни общественность будет проинформирована об этом.

Кроме того, был уточнен вопрос признания в Азербайджане сертификатов иммунитета и вакцин зарубежных стран. Таким образом, международные органы здравоохранения работают над механизмом признания сертификатов вакцины и иммунитета COVID-19 между странами.