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Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации?

Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации? Рассматривается вопрос о включении на основании заключения специальной комиссии в систему регистрации лиц, имеющих противопоказания к вакцинации и выдачи им документа с QR-кодом.
Здоровье
14 июля 2021 г. 10:33
Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации?

Рассматривается вопрос о включении на основании заключения специальной комиссии в систему регистрации лиц, имеющих противопоказания к вакцинации и выдачи им документа с QR-кодом.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB на вопросы граждан о вакцинации.

Было отмечено, что в ближайшие дни общественность будет проинформирована об этом.

Кроме того, был уточнен вопрос признания в Азербайджане сертификатов иммунитета и вакцин зарубежных стран. Таким образом, международные органы здравоохранения работают над механизмом признания сертификатов вакцины и иммунитета COVID-19 между странами.

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