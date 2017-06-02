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    Перечислены основные заболевания, выявленные во время проведенного среди населения профилактического медицинского обследования

    5 499 863 человека по стране прошли профилактическое медицинское обследование

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В период с 15-го февраля по 15-ое мая этого года 5 499 863 человека по стране прошли профилактическое медицинское обследование.

    Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, 2 640 119 из них – мужчины, а 2 859 744 – женщины.

    По г. Баку профилактическое медицинское обследование прошли 1 308 329 человек.

    2 041 388 обследованных по республике лиц были привлечены к дополнительному обследованию, 68 427 - взяли на диспансерный контроль, а 27 059 человек госпитализированы.

    Во время обследований было выявлено, что в структуре первичной заболеваемости превосходство составляют заболевания системы кровообращения (17,2%), заболевания дыхательной системы (16,8%), заболевания пищеварительной системы (11,7%). 

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