Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на CNN, по словам ученого, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числу контактов человека и возбудителей различных заболеваний. Это, считает он, может привести в будущем к "большой пандемии".

Жан-Жак Муембе-Тамфум не исключил появления инфекции, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы.

"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", — заключил он.