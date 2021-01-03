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Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней

Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний
Здоровье
3 января 2021 г. 10:12
Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на CNN, по словам ученого, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числу контактов человека и возбудителей различных заболеваний. Это, считает он, может привести в будущем к "большой пандемии".

Жан-Жак Муембе-Тамфум не исключил появления инфекции, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы.

"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", — заключил он.

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