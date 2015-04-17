Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты мониторинга, проведенного в связи с птичьим гриппом.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Государственной службы ветеринарного контроля при министерстве сельского хозяйства Йолчу Ханвели.

По его словам, во время мониторинга, начавшего с 6-го апреля, были взяты образцы у 29-ти поголовий диких птиц, а также патологический материал у 5-ти птиц из домашних хозяйств и 1988 поголовий птиц из птицеферм и приусадебных хозяйств. Образцы крови были отправлены в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

Как отметил Й.Ханвели, ни в одном образце возбудитель болезни обнаружен не был: "Контрольные мероприятия были проведены в национальных парках и заповедниках Абшеронского полуострова, Шабрана, Агджабеди, Лянкярана и Сальяна, а также в приморских зонах республики. Ни в одном из данных участков не было зафиксировано больных птиц и падежа от данного вируса".

Отметим, что мониторинги в целях профилактики птичьего гриппа прошли с участием специалистов и сотрудников Государственной службы ветеринарного контроля, министерств Здравоохранения, Экологии и природных ресурсов. Государственная служба ветеринарного контроля рекомендует владельцам птицеферм и частных хозяйств держать птиц в закрытых условиях в связи с миграцией перелетных птиц.

Очередной мониторинг начнется 4 мая.