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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 854 человека.
Здоровье
26 марта 2022 г. 18:45
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 854 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 345, второй - 750, третьей - 5 391, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 368 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 395 825, из них первую дозу вакцины получили 5 320 787, две дозы - 4 817 513, бустерную дозу - 3 031 776 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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