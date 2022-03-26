Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 854 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 854 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 345, второй - 750, третьей - 5 391, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 368 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 395 825, из них первую дозу вакцины получили 5 320 787, две дозы - 4 817 513, бустерную дозу - 3 031 776 человек.