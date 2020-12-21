Обнародована сумма расходов на здравоохранение Азербайджана в 2021 году

В следующем году удельный вес расходов на здравоохранение в составе расходов госбюджета составит 4,9 процента

На расходы в сфере здравоохранения из госбюджета 2021 года будет выделено 1 409,0 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте госбюджета Азербайджана на 2021 год.

В следующем году удельный вес расходов на здравоохранение в составе расходов госбюджета составит 4,9 процента.

Из средств, выделяемых на расходы в сфере здравоохранения, 1,5 миллиона манатов или 0,1 процента (больше на 0,3 миллиона манатов или 23,6 процента, чем в 2020 году) приходится на содержание поликлиник и амбулаторий, 153,7 миллиона манатов или 10,9 процента - на содержание больниц, 2,4 миллиона манатов или 0,2 процента - на прикладные исследования в области здравоохранения, 1 251,4 миллиона манатов или 88,8 процента будет направлено на финансирование остальных услуг.

За последние 5 лет (2016-2021 гг.) удельный вес этих расходов в составе расходов госбюджета увеличился на 1,0 процентного пункта, что в денежном выражении составило 706,5 млн. манатов, то есть выросло в 2,0 раза.