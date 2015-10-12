Обнародована статистика по больным туберкулезом в Азербайджане

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане число находящихся на учете в лечебно-профилактических учреждениях больных туберкулезом составляет 9 757 человек.

Об этом Report сообщили в Госкомстате Азербайджана.

В прошлом году количество вставших на учет туберкулезников, которым впервые был поставлен этот диагноз, составляло 4384 человека, 3555 из которых больные туберкулезом легких.

3164 из 4384 человек, которым в прошлом году впервые был поставлен этот диагноз, были мужчинами, 1220 - женщинами. 2823 из впервые вставших на учет в 2007 году 3713 туберкулезников были мужчинами.

95 из впервые вставших на учет 147 больных туберкулезом в возрасте до 13 лет - мальчики, 52 - девочки.

Зачастую, случаи заражения туберкулезом зарегистрированы среди людей в возрасте 18-29 лет. В 2014 году туберкулез зарегистрирован среди 1570 людей этой возрастной группы. 1143 из них - мужчины, 336 - женщины.

Отметим, что ежегодно в мире выявляется 8,7 млн. туберкулезников. Ежегодно от этого заболевания умирает 1,3 млн. человек.