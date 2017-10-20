Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Обнародован уровень детской и младенческой смертности в Азербайджане за прошлый год. Как сообщает Report, данные приведены в новом докладе, подготовленном совместно Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирным банком и Департаментом ООН по социальным и экономическим вопросам. В документе приведены статистические данные о детской смертности во всем мире.

Так, коэффициент младенческой смертности (число случаев смерти детей в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми) в Азербайджане за прошлый год составил 27, для сравнения это почти в 3 раза меньше чем в 1990 году (тогда этот показатель составил 75).

Неонатальный уровень смертности в Азербайджане за 2016 год составил - 18. Для сравнения в 1990 году он был на уровне 32 случаев смерти детей, умерших на первом месяце жизни на 1000 родившихся живыми.

Согласно данным доклада ЮНИСЕФ, в целом смертность среди мальчиков в возрасте до 5 лет выше, чем среди девочек. Так, в Азербайджане в 2016 году зарегистрировано 34 случая смерти мальчиков в возрасте до 5 лет на 1000 родившихся живыми, среди девочек соответствующего возраста этот показатель составил - 28. Для сравнения, в 1990 году - этот показатель в Азербайджане для мальчиков составил -103, для девочек- 86.

Вероятность смертности среди детей в возрасте 5-14 лет (смертность на 1000 детей в возрасте 5 лет и старше) в Азербайджане достаточно низка, и за 2016 год составляет 3.

В докладе отмечается, что за последние семь лет глобальные показатели детской смертности в целом снизились. В 2000 году в возрасте до пяти лет в мире умерло 9,9 млн. малышей, а в 2016 году - 5,6 млн. В 2016 году каждый день в мире умирали 15 тыс. детей в возрасте до пяти лет. 46% из них - 7 тыс. - прожили не больше 28 дней.