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Обнародован размер премии, выплаченной врачам за июль и август

Обнародован размер премии, выплаченной врачам за июль и август Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в июле-августе нынешнего года выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 7,7 млн манатов, а немедицинским рабо
Здоровье
2 ноября 2021 г. 12:13
Обнародован размер премии, выплаченной врачам за июль и август

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в июле-августе нынешнего года выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 7,7 млн манатов, а немедицинским работникам - около 1,1 млн манатов, пропорционально их рабочему времени.

Как сообщили Report в Агентстве, согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров, медицинским работникам, работающим в частных медицинских учреждениях, привлеченным к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, за июль и август текущего года выплачена надбавка в размере 4639,12 манатов, пропорционально рабочему времени.

В июле-августе волонтерам была выплачена премия в размере 7500 манатов, что в ежемесячном эквиваленте составляет 250 манатов на человека.

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Версия на азербайджанском языке Həkimlərə iyul və avqust ayları üzrə ödənilən mükafatın miqdarı açıqlanıb

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