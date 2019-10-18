Обнародован объем финансирования здравоохранения в Азербайджане в следующем году

В государственном бюджете на 2020 год на расходы в сфере здравоохранения выделено 1369,0 миллиона манатов.

Как сообщает Report, это отражено в проекте государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2020 год.

Расходы на здравоохранение по сравнению с 2019 годом увеличатся на 326,5 миллиона манатов или 31,3 процента.

Согласно документу, доля расходов на здравоохранение в расходах госбюджета на 2020 год составит 5,1%. Это на 1,0 процентный пункт больше, чем в 2019 году.