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Названы смертельно опасные симптомы "омикрона" у детей

Названы смертельно опасные симптомы "омикрона" у детей У малолетних детей, которые инфицированы штаммом коронавируса "омикрон", может развиться острый ларинготрахеит, стеноз гортани и круп.
Здоровье
10 февраля 2022 г. 05:25
Названы смертельно опасные симптомы омикрона у детей

У малолетних детей, которые инфицированы штаммом коронавируса "омикрон", может развиться острый ларинготрахеит, стеноз гортани и круп.

Как передает Report, об этом предупредил в беседе с URA.RU российский врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его словам, такая патология чаще всего развивается у мальчиков до пяти лет. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при "омикроне". Это объясняется тем, что новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление. "Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть", - отметил Токарев.

Он перечислил основные симптомы стеноза гортани, указывающие на то, что заболевший нуждается в немедленной госпитализации. "Если у ребенка на фоне заболевания побледнел или посинел носогубный треугольник, кашель стал "лающим", голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим с участием вспомогательной мускулатуры, развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему требуется незамедлительная помощь медиков", - сказал медик.

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