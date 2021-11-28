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Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса

Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса Врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее перечислила британскому изданию The Telegraph симптомы омикрон-штамма COVID-19.
Здоровье
28 ноября 2021 г. 16:29
Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса

Врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее перечислила британскому изданию The Telegraph симптомы омикрон-штамма COVID-19.

Как передает Report, она была первой, кто сообщил о пациентах с новым вариантом вируса. По словам специалиста, подозрения о том, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными проявлениями коронавируса. В частности, это были молодые люди, жаловавшиеся на сильное чувство усталости, а также шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой (при этом спустя два дня ему стало значительно лучше).

Вместе с тем ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.

"Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме", - отметила врач.

Всего около двух десятков пациентов Кутзее с симптомами нового вида инфекции получили положительный результат теста на COVID-19. В основном это здоровые мужчины, чувствовавшие сильную усталость. Порядка половины из них не прививались.

Несколько дней назад ученые заявили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

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Версия на английском языке South African doctor says new COVID strain's symptoms are unusual
Версия на азербайджанском языке Koronavirusun "omikron" ştamının əsas simptomları açıqlanıb

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