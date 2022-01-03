Названы симптомы коронавируса у детей

Коронавирус может вызывать у детей разные симптомы.
Как передает Report, об этом РИА Новости заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Медик уточнил, что помимо респираторных симптомов, возможно также появление у ребенка "ковидных пальцев".
"Ковидные пальцы" - это осложнение, которое напоминает обморожение.
У детей при COVID-19, помимо этого регистрируются нарушения работы желудочно-кишечного тракта.
Перенесенный коронавирус может вызвать проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой и дыхательной системами.
Горелов уточнил, что пневмония чаще всего встречается у детей старше 7 лет, а у подростков поражение легких напоминает течение болезни у взрослых.