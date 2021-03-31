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Названы регионы с наибольшим распространением COVID-19 в Азербайджане

Названы регионы с наибольшим распространением COVID-19 в Азербайджане Самая высокая заболеваемость в Баку зафиксирована в Бинагадинском районе, где этот показатель составляет 14,9%
Здоровье
31 марта 2021 г. 11:28
Названы регионы с наибольшим распространением COVID-19 в Азербайджане
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Обнародована статистика случаев заражения COVID-19 в Азербайджане.

По сообщению Report, процент инфицирования в Баку составляет 53,7. Второй по величине показатель зафиксирован на Абшероне - 12,9%.

В Аране степень инфицирования составляет 12,4%, в Гяндже-Газахской зоне - 7,8%, в Шеки-Загатальской зоне - 3,5%, в Губа-Хачмазе - 2,9%, в Лянкяране - 2,7%, в Нагорном Ширване - 2,4%, в Нагорном Карабахе - 1,4%, в Нахчыванской Автономной Республике - 0,04%, за пределами страны - 0,3%.

Самая высокая заболеваемость в Баку зафиксирована в Бинагадинском районе, где этот показатель составляет 14,9%. На втором месте - Хатаинский район с 13,3%, далее следуют Ясамальский район (12,3%), Сабунчинский район (10,7%), Наримановский район (8,3%), Сураханский район (8,1%), Насиминский район (8%), Низаминский район 7%, Хазарский район - 6,9%, Сабаильский район - 5,1%, Гарадагский район - 4,9% и Пираллахинский район - 0,5%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19-un ən çox yayıldığı bölgələr açıqlanıb

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