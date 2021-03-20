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Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане

Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане В Азербайджане выявлены 1 187 новых случаев заражения коронавирусом, 306 человек излечились
Здоровье
20 марта 2021 г. 18:35
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане выявлены 1 187 новых случаев заражения коронавирусом, 306 человек излечились.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

Сообщается о смерти 14 пациентов с положительными анализами на COVID-19.

В Азербайджане до сегодняшнего дня было выявлено в общей сложности 245 490 случаев заражения коронавирусом, 232 534 человек излечились, 3 339 – скончались, число активных больных составляет 9 617 человек.

За последние сутки было проведено 11 692 тестов, до сегодняшнего дня в общей сложности 2 768 149.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada COVID-19-a 1 187 yoluxma aşkarlanıb, 14 nəfər vəfat edib

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