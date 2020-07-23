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Report Georgia

Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом

Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом За последние сутки проведено 8 829 тестов, за истекший период - 658 782.
Здравоохранение
23 июля 2020 г. 22:56
Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом

За последние сутки проведено 8 829 тестов, за истекший период - 658 782.

Об этом Report передает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В Азербайджане число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), достигло 66, количество активных больных COVID-19 составляет 7 615.

Отмечается, что число пациентов в отделениях реанимации достигло 330.

Напомним,  что  23 июля в Азербайджане зарегистрировано 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, излечился 531 человек.

До настоящего времени в стране выявлено 28 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 20 974 человека излечились, 391 человек умер. Количество активных пациентов - 7 615 человек.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB koronavirusla bağlı son vəziyyəti açıqlayıb
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