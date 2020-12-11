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Названа польза сухофруктов

Названа польза сухофруктов Американские ученые доказали, что сушеные фрукты полезны не меньше, чем свежие, и могут их успешно заменить в зимнее время
Здоровье
11 декабря 2020 г. 04:12
Названа польза сухофруктов

Американские ученые доказали, что сушеные фрукты полезны не меньше, чем свежие, и могут их успешно заменить в зимнее время.

Как передает Report, соответствующая статья опубликована в издании Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Результаты проведенного исследования показали: люди, которые любят есть сухофрукты, имеют более крепкое здоровье и реже болеют. Ученые проанализировали рацион питания почти 26 тысяч человек и их медицинские карты.

Сухофрукты богаты углеводами, пищевыми волокнами, калием, полиненасыщенными жирами. Поскольку не все фрукты доступны зимой, а их ценник заметно повышается, заменить их могут сухофрукты. Они станут хорошей закуской, но нужно помнить, что калорий в сушеных фруктах столько же, сколько в обычных.

Полезной заменой дорогим зимой фруктам также могут стать замороженные и консервированные. Они доступны круглый год, сохраняют витамины и микроэлементы, а большинство из них дешевле, чем свежие аналоги.

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