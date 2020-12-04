Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые обнаружили, что замена красного мяса растительной пищей уменьшает риск развития ишемической болезни сердца.

Ученые обнаружили, что замена красного мяса растительной пищей уменьшает риск развития ишемической болезни сердца.

Как передает Report, соответствующие данные опубликованы в журнале BMJ .

Американские специалисты провели исследование с участием 43 272 человек со средним возрастом 53 года, которые в течение 30 лет предоставляли информацию о своем образе жизни, диете и состоянии здоровья. На момент начала эксперимента ни у кого из добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний. За время наблюдения было зафиксировано 4 456 случаев ишемической болезни сердца, 1 860 из которых имели летальный исход.

Ученые проанализировали рацион питания участников исследования и исключили влияние других факторов риска сердечно - сосудистых заболеваний. Они пришли к выводу, что замена мяса на растительный белок, который содержится в орехах, бобовых, сое, снизил риск заболевания на 14 процентов.