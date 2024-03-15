Нажат Мохтар: Инвестиции в здравоохранение - это инвестиции в человеческий капитал

Необходимо инвестировать в здравоохранение, так как это означает инвестирование в человеческий капитал.
Как передает Report, об этом сказала заместитель генерального директора и руководитель департамента ядерных наук и применений МАГАТЭ Нажат Мохтар (Najat Mokjtar) в ходе панельных дискуссий в рамках XI Глобального Бакинского форума.
По ее словам, инвестируя в медицинскую визуализацию и лечение рака, можно спасти 10 миллиардов жизней до 2030 года.
"Так что это огромное число с точки зрения человеческих возможностей. Тем не менее в 30 странах мира нет ни медицинской визуализации, ни возможностей лечения рака. Это означает, что либо надо иметь средства поехать в другую страну, чтобы вылечиться, либо просто ждать смерти", - заявила она.
По ее словам, печально осознавать, что место рождения определяет как долго человек проживет.
"Для меня это несправедливость. В международных финансах только 2% средств выделяются на борьбу с неинфекционными заболеваниями - болезни сердца, диабета и рака", - добавила она.