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Мутировавший более заразный штамм коронавируса обнаружили в Азии

Мутировавший более заразный штамм коронавируса обнаружили в Азии Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на Филиппинах. Его считают более заразным, чем изначальный вариант инфекции
Здоровье
17 августа 2020 г. 12:44
Мутировавший более заразный штамм коронавируса обнаружили в Азии
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Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на Филиппинах. Его считают более заразным, чем изначальный вариант инфекции.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на медиков сообщает The Straits Times.

В Филиппинском центре по изучению генома рассказали, что новый штамм G614 был выявлен у некоторых заболевших в Кесон-Сити. По данным врачей, мутация проявилась в июне, тогда же ее следы нашли в Малайзии. Некоторые данные свидетельствуют о том, что такой вариант вируса должен вызывать болезнь, протекающую тяжелее.

"Однако до сих пор нет четкого подтверждения тому, что переносчики G614 действительно более заразны, чем те, у кого изначальный штамм. К тому же мутация, судя по всему, не влияет на клинические показатели", — заявили ученые. Отмечается, что смертность от такой версии болезни не увеличивается, да и разницы в симптомах не зафиксировано.

Впрочем, уточняют генетики, изучение штамма в любом случае поможет им лучше понять эпидемию коронавируса и принять против нее меры, исходя из более глубокого знания об инфекции.

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Версия на английском языке Mutated SARS-CoV-2 virus found in Asia

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