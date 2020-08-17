Мутировавший более заразный штамм коронавируса обнаружили в Азии

Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на Филиппинах. Его считают более заразным, чем изначальный вариант инфекции

Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на Филиппинах. Его считают более заразным, чем изначальный вариант инфекции.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на медиков сообщает The Straits Times.

В Филиппинском центре по изучению генома рассказали, что новый штамм G614 был выявлен у некоторых заболевших в Кесон-Сити. По данным врачей, мутация проявилась в июне, тогда же ее следы нашли в Малайзии. Некоторые данные свидетельствуют о том, что такой вариант вируса должен вызывать болезнь, протекающую тяжелее.

"Однако до сих пор нет четкого подтверждения тому, что переносчики G614 действительно более заразны, чем те, у кого изначальный штамм. К тому же мутация, судя по всему, не влияет на клинические показатели", — заявили ученые. Отмечается, что смертность от такой версии болезни не увеличивается, да и разницы в симптомах не зафиксировано.

Впрочем, уточняют генетики, изучение штамма в любом случае поможет им лучше понять эпидемию коронавируса и принять против нее меры, исходя из более глубокого знания об инфекции.