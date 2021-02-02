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Moderna предлагает увеличить в 1,5 раза содержание вакцины от COVID-19

Moderna предлагает увеличить в 1,5 раза содержание вакцины от COVID-19 По словам президента компании Стивена Хоуга, производство вакцин замедлено из-за ограничений по содержанию доз вакцины на один флакон
Здоровье
2 февраля 2021 г. 09:23
Moderna предлагает увеличить в 1,5 раза содержание вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Moderna, производящая вакцину от коронавируса, предлагает увеличить в полтора раза содержание препарата в каждом флаконе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал президент компании Стивен Хоуг.

По словам Хоуга, которого цитирует телекомпания CNBC, производство вакцин в данный момент замедлено из-за ограничений по содержанию доз вакцины на один флакон. "По мере того, как компания приближается к производству миллиона доз в день, мы предлагаем в целях устранения фактора, замедляющего производство, доливать в флаконы дополнительное количество препарата, увеличив его содержание до 15 доз вместо нынешних 10", - указал президент Moderna.

Хоуг подчеркнул, что эта инициатива требует согласования с руководством Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. В минувшую пятницу CNBC сообщала со ссылкой на источники, что Moderna направила надзорному органу соответствующее предложение.

FDA в декабре одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает Moderna. Препараты уже распространяют среди населения.

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Версия на азербайджанском языке “Moderna” COVID-19 vaksininin tərkibinin artırılmasını təklif edir

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